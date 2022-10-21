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НовостиОбщество21 октября 2022 8:18

В Твери завершены работы по благоустройству территорий Затверечья

На участке, где прокладывали новую нитку водовода
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Территории Затеречья благоустроили Фото: администрация Твери

Территории Затеречья благоустроили Фото: администрация Твери

В Твери завершены работы по благоустройству территорий Затверечья, где проходили работы по модернизации водовода от Тверецкого водозабора до дюкера у Восточного моста.

Ввод в эксплуатацию новой нитки водовода позволил повысить качество водоснабжения, в том числе в отдалённых микрорайонах города.

На территориях Затверечья, в частности, на Затверецком бульваре, Литейном переулке, проезде Кутузова уложен новый асфальт на проезжей части, отсыпаны обочины, восстановлено озеленение.