В Твери в ближайшее время начнется переселение жителей Морозовских казарм в новые многоэтажки

Три дома на улице Фрунзе сдали в конце августа. Фото: ПТО

14 октября полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Игорь Руденя в Твери осмотрели квартиры в трех многоэтажках на улице Фрунзе, которые построены для переселения жителей ветхих Морозовских казарм.

Три 10-этажных дома были построены к сентябрю текущего года.Там для жителей Морозовского городка подготовлена 451 квартира общей площадью свыше 17 тыс. кв. м. В них переедет около 1200 человек.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, переселение начнется в ближайшее время.

Все квартиры сданы «под ключ», в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника.

В непосредственной близости от домов расположены детсады и школы, остановки общественного транспорта, торговые центры и магазины, современный фитнес-центр и ледовый дворец.

Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации проекта реновации Морозовского городка. После этого запланированы работы по реставрации и развитию уникального историко-архитектурного комплекса в Пролетарском районе города.