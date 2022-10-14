С января по сентябрь в Осташковском районе произошло 20,3 преступления на тысячу жителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областная Прокуратура опубликовала карту преступности Тверской области за 9 месяцев 2022 года.

С января по сентябрь пальму первенства по преступности держал Осташковский район. На тысячу жителей там произошло 20,3 преступления.

Второе место у Жарковского района (16,1 преступлений на тысячу жителей), третье - у Ржевского (15,9 преступлений на тысячу жителей).

Самыми спокойными в плане криминогенной обстановки были: Рамешковский (5,9 преступлений на тысячу жителей), Весьегонский (7,1 преступлений на тысячу жителей), и Пеновский (7,9 преступлений на тысячу жителей) районы.