Первый ноутбук собран: Игорь Руденя и Игорь Щёголев посетили производство IT-компании под Тверью

Полпред и губернатор (в центре) на территории комплекса компании "Аквариус" под Тверью. Фото: ПТО

14 октября губернатор Игорь Руденя и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев посетили склад концерна «АвтоВАЗ» и производственно-логистический комплекс ООО «ПК Аквариус» под Тверью. Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

Склад концерна «АвтоВАЗ» площадью 25 тыс. квадратных метров введен в эксплуатацию в 2021 году, находится на федеральной трассе М-10 недалеко от столицы Верхневолжья.

При поддержке региона обеспечено электро-, водоснабжение и водоотведение площадки. Планируется реконструкция дороги, ведущей к складу.

Компанией принято решение о строительстве еще одного склада для запчастей площадью 25 тыс. квадратных метров. Предполагается создание 110 новых рабочих мест.

Компания «Аквариус» к юго-западу от Твери создаёт завод по производству компьютерной техники.

Игорю Рудене и Игорю Щёголеву были представлены уже готовые роботизированные участки сборки компьютерной техники. А 13 октября на предприятии под Тверью в тестовом режиме на отечественной операционной системе был собран первый ноутбук.

Открытие нового производственно-логистического комплекса компании запланировано на конец октября. Предполагается, что до конца текущего года здесь будет трудоустроено около 300 человек. В перспективе, с открытием новых линий, будет создано около 1500 рабочих мест.

При выходе производства на полную мощность компания будет выпускать более 2,5 миллионов устройств в год.

При участии «Аквариуса» планируется создание IT-парка на территории Морозовского городка в Твери.

Процесс сборки. Фото: ПТО