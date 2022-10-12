Под Тверью торжественно перезахоронили останки погибших там в 1941 году бойцов Уральской дивизии

Земле торжественно преданы останки погибших в Калининском районе бойцов 375-ой Уральской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии. Фото: предоставлено ПТО

12 октября в деревне Колталово Калининского района состоялось церемония перезахоронения останков 134 красноармейцев – бойцов 375-ой Уральской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии. Поисковики подняли их вблизи деревень Максимовская и Шульгино.

В 1941 году бойцы этой дивизии отчаянно сражались с фашистами под Калининым. Уральская дивизия прибыла на фронт 17 ноября 1941 года, 16 декабря пошла на штурм Калинина. У деревень Максимовская и Шульгино немецко-фашистские захватчики собрали три тысячи женщин, стариков и детей и выставили их живым щитом, прикрывая свой отход. Большую часть населения бойцы дивизии смогли спасти.

В поисковой экспедиции приняли участие представили Тверской общественной военно-патриотической организации «Память 6-й роты ВДВ», поисковых отрядов «Витязь» ( Щёлково) и «Пересвет» (Сергиев Посад), сводного поискового отряда Свердловской области.

На церемонии перезахоронения присутствовали родственники некоторых из погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев.

Поисковая работа в Тверской области ведется с 1988 года. За это время земле были преданы 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено более 5000 имен без вести пропавших воинов.