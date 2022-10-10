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Происшествия10 октября 2022 12:49

16-летний подросток на иномарке устроил ДТП с пострадавшим в Твери

Авария произошла в Заволжье
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП пострадал пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадал пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 9 октября, в районе дома №4 по улице Луначарского в Твери.

16-летний подросток, управляя автомобилем "SKODA OCTAVIA", при выезде со второстепенной дороги с поворотом налево не уступил дорогу водителю на "RENAULT SCENIC".

В результате ДТП пострадал пассажир "RENAULT".

- В ходе проверки установлено, что мать 16-летнего подростка, достоверно зная, что ее сын не имеет права управления, попросила его съездить на принадлежащем ей автомобиле в аптеку за лекарствами, передав ему ключи от автомобиля, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.