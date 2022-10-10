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Происшествия10 октября 2022 12:38

В Тверской области спасатели потушили пожар в жилом доме

Два человека погибли
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Спасатели потушили пожар в жилом доме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели потушили пожар в жилом доме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Александрово Удмельского округа поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 10 октября.

На место пожара убыли отделения ПСЧ-14, ДПК, оперативная группа Удомельского ПСГ.

- В 13:31 объявлена локализация пожара. В 13:58 объявлена полная ликвидация. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Известно, что в огне погибли два человека: мужчина, 1984 года рождения, и женщина, 1959 года рождения.