В Тверской области досрочно отремонтировали дорогу в Кимрском районе

Дорога отремонтирована. Фото: ПТО

В Кимрском районе по национальному проекту досрочно отремонтировали дорогу Титово – Белый Городок – Приволжский.

Она отремонтирована вся - 14,2 км.

- Изначально планировалось ее отремонтировать в течение двух лет, с 2022 по 2023 годы. Благодаря дополнительному финансированию весь необходимый объем работ выполнен в этом году. Объект введен в эксплуатацию досрочно, - пояснила пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что губернатор Игорь Руденя поставил задачу уделять ключевое внимание качеству дорожных работ. Стандарты утверждены правительством Тверской области.