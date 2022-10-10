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Общество10 октября 2022 12:15

В Тверской области досрочно отремонтировали дорогу в Кимрском районе

Об этом сообщает региональное правительство
Алексей АНДРЕЕВ
Дорога отремонтирована.

Дорога отремонтирована.

Фото: ПТО

В Кимрском районе по национальному проекту досрочно отремонтировали дорогу Титово – Белый Городок – Приволжский.

Она отремонтирована вся - 14,2 км.

- Изначально планировалось ее отремонтировать в течение двух лет, с 2022 по 2023 годы. Благодаря дополнительному финансированию весь необходимый объем работ выполнен в этом году. Объект введен в эксплуатацию досрочно, - пояснила пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что губернатор Игорь Руденя поставил задачу уделять ключевое внимание качеству дорожных работ. Стандарты утверждены правительством Тверской области.