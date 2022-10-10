В Тверской области завершается благоустройство общественных пространств

Фонтан в Парке текстильщиков в Вышнем Волочке. Фото: ПТО

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе в этом году благоустроены уже 50 общественных пространств и 17 дворов. Завершаются работы еще на 23 объектах.

Всего в 2022 году по нацпроекту заявлено благоустройство 71 общественного пространства и 19 дворов.

- В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства, - считает губернатор Игорь Руденя.

В числе недавно введенных проектов - обустройство Восточного проезда в Бежецке, сквера имени дважды Героя Советского Союза А.С. Смирнова в Рамешках, обустройство фонтана в Парке текстильщиков в Вышнем Волочке.

- В семи городах региона также идет реализация проектов-победителей IV и V всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Это Калязин, Нелидово, Вышний Волочок, Ржев, Кимры, Кашин и Удомля.

Два конкурсных проекта - в Нелидове и Калязине - планируется завершить в 2022 году.