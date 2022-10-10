В Тверской области урожай убран уже с 87,8 тыс. гектаров посевной площади

В регионе собирают урожай. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области убрано 87,8 тыс. гектаров посевной площади. Аграрии продолжают работу.

Зерновые и зернобобовые убраны с площади 65,9 тыс. гектаров. Завершена уборка озимых зерновых - всего 16,6 тыс. гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 49,3 тыс. гектаров или 97,2% от плана.

Достигнуты значительные результаты по урожайности зерновых и зернобобовых. Если в прошлом году на текущую дату было намолочено 16,9 ц/га, то в этом уже 25,2 ц/га. Рекордсменами стали хозяйства Ржевского, Старицкого, Бежецкого районов, Кашинского городского округа.

На сегодняшний день убрано 11,5 тыс. га картофеля при средней урожайности на сельхозпредприятиях в 262,5 ц/га, что на 15,3% больше, чем в прошлом году. Овощи убраны с площади 2,0 тыс. га, из которых капуста – 215,0 га, свекла – 265,0 га, морковь – 259,7 га, лук – 249, 0 га.

Засеяно 22,6 тыс. га озимых - 100,8% от плана.

Такие данные приводит пресс-служба областного правительства.

- В Тверской области объем производства сельскохозяйственной продукции в последние годы остается стабильным. Необходимо создать условия для производства и реализации нашей основной продукции - картофеля, овощей, зерновых, технических культур, отметил губернатор Игорь Руденя.