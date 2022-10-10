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Происшествия10 октября 2022 11:21

Жительницу Тверской области мошенники обманули на 500 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина лишилась 500 000 рублей

Женщина лишилась 500 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратилась 54-летняя жительница Кашина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина убедил женщину перевести накопления на "безопасный" счет. Заявительница согласилась и лишилась 500 000 рублей.

Подозреваемого разыскивает полиция. Известно, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Москве.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.