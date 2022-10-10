В Тверской области 10 октября коронавирусом заразились 90 человек

Вакцинация продолжается.

По данным на 10 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 105 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 177 634 человека.

172 578 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 306 300, в том числе за последние сутки – 1754.

2767 человек скончались. Госпитализированных с ковидом за минувшие сутки не было.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.