Труп мужчины нашли на автомойке в Торжке Тверской области

Следователи проводят проверку по факту ЧП Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Торжке на автомойке нашли тело мужчины без видимых телесных повреждений. По факту происшествия Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работали правоохранительные органы, установлена личность мужчины.

- С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в региональном СКР.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.