В детском саду Тверской области восстановили отопление после прокурорской проверки

В детском саду восстановили отопление после проверки Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Максатихинского района проверила информацию об отсутствии отопления в детском саду №4 в поселке Максатиха. Ранее о проблеме писала "КП"-Тверь.

Об отсутствии тепла в соцобъектах и жилых домах 28 сентября сообщили жители.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в связи с аварийной ситуацией, возникшей на тепловых сетях, на протяжении нескольких дней температура воздуха в помещениях МДОУ "Детский сад № 4" п. Максатиха составляла от 11 до 17 градусов.

- В этой связи прокуратурой района принят весь спектр мер прокурорского реагирования, в результате чего надлежащее теплоснабжение дошкольной организации незамедлительно восстановлено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.