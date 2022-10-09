Белый "шаман" с крыльями напугал водителей на дороге в Твери

Странный человек посередине перекрестка размахивал косой Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Алексей Горячев

Утром, 9 октября, в Затверечье водители заметили на дороге странного человека. Посередине перекрестка Литейного переулка и улицы Добролюбова некто в белом одеянии с огромными белыми крыльями и косой за плечами исполнял странный танец.

Водитель дважды проехал мимо странного человека, мужчина это или женщина по записи не понятно, исполняющего круговые движения, но тот даже не обратил на него внимания.

Происходящее попало на камеру видеорегистратора. Видео очевидец разместил в группе "Подслушано у водителей. Тверь" с вопросом: "Хотелось бы узнать у местных жителей, что за обряды там у вас происходят, может кто в курсе?".