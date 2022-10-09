Грибы-гиганты собирают жители в лесах Тверской области

Семья грибов-гигантов Фото:vk.com/club95099313/Марина Комиссарова

Жители Тверской области массово отправились за грибами. Погода располагала - было дождливо и тепло. Вот и разрослись по лесам грибочки. Да еще какие!

Жительница Торжка нашла в лесу гриб весом 438 г и выложила фото в группе "Торжок Любимый город". В комментариях откликнулись и другие грибники.

Денис Бутылин принес домой белый гриб весом 440 г, Татьяна Соколова нашла гриб 610 г. А Марина Комиссарова поделилась фотографией целой семьи грибов-гигантов.

Так что смело отправляйтесь по грибы, только не забывайте о правилах безопасности.