Из Тверской области военнослужащим отправят гуманитарную помощь, письма и рисунки школьников

Жители Тверской области продолжают сбор гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным Фото: vk.com/club216251796

Жители районов и округов Тверской области продолжают собирать гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в СВО, мобилизованных, беженцев.

Очередные посылки собрали жители Андреаполя.

- В сборе участвовали разные поколения людей от молодежи до пенсионеров, школы города и района, детские сады по всему району, магазины, заводы, частные предприниматели. Собрано большое количество вещей, медикаментов, продуктов, - сообщили волонтеры в группе "Zа Наших Андреаполь". - Общая сумма собранных денежных средств составила 194 800 руб.

Большая часть собранного была доставлена мобилизованным в Тверь. Оставшиеся собранные вещи и медикаменты будут отправлены на Донбасс - солдатам, жителям, в госпиталь.

Для военнослужащих школьники из Нелидова также подготовили письма и рисунки со словами поддержки.