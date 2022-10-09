В Твери продолжаются концерты в рамках фестиваля "Музыкальная осень"

В Твери продолжается фестиваль "Музыкальная осень" Фото: ПТО

В Тверской академической областной филармонии продолжается фестиваль "Музыкальная осень в Твери". В программе представлено жанровое разнообразие музыки: академическая, оркестровая, камерная, органная, народная, ретро-эстрада и хореографическое искусство.

9 октября состоится концерт русской песни. На сцене филармонии выступят Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л.Г. Зыкиной, вокальный квартет "Девчата", а также лауреаты международных конкурсов Илья Хардиков, Анна Седнина, Ксения Позднева.

11 октября филармония приглашает на концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона. Солисты и коллективы исполнят любимые песни из репертуара мастера.

15 октября шедевры классической музыки исполнит фортепианный дуэт "ST-DUO". В программе – произведения А. Глазунова, А. Бородина, П. Чайковского, Г. Свиридова.

16 октября на сцене филармонии выступят артисты Московского государственного театра "Русский балет" с фрагментами из любимых балетов "Лебединое озеро", "Евгений Онегин" и других.

Мероприятия "Музыкальной осени" продлятся до 28 октября.