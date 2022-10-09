В Твери и Калининском районе пройдут плановые отключения электричества

В Твери и Калининском районе пройдут плановые работы на электросетях Фото: Мария ЛЕНЦ

10 октября на время плановых работ будет производиться отключение электричества в домах Твери и Калининского района.

По адресам: проспект Калинина, д. №№7а, 7б, 7в, Конечная улица, д. №№ 66-104, Восточная улица, д. №№ 41-63, 36-64, Дальняя улица, д. №№ 35-63, 36-64, Тургенева улица, д. №№ 90-104, 1-15, 2-16, Загородная улица, д. №№ 67-81, 80-98, Загородный проезд, д. №№ 1-105, 2-16, Южная улица, д. №№ 36,44, Глинки улица, д. №№ 39,41, Чкалова улица, д. №№ 1-15, 2-24, Волоколамская улица, д. №№ 2 4-32, 11-35, Тупиковый проезд, д. №№ 1, 3, 5/30, Волоколамское шоссе, д. №№ 10-38/15, Лермонтова улица, д. №№ 69.

Деревня Николо-Малица: Центральная улица, д. №№ 5а, 19а, 2-34, 1-21, 23-43, Школьная улица, д. №№ 2-20, 1а, 5, 3, 22-36, 7-13, 19-23, Заречная улица, д. №№ 2-10, 3-19, Лесная улица, д. №№ 11-17,18,19,20,27,б/н, Гаражная улица, д. №№ 1-28,17,19,21,23, 2-я Гаражная улица, д. №№ 3,5, 3-я Гаражная улица, д. №№ 1,7,8,13,б/н, Удачная улица, д. №№ 1-6, Молодёжная улица, д. №№ 1-17, Петербургское шоссе, д. №№ 117, 119,136.