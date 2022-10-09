В Тверской области из квартиры слепых пенсионеров вывезли целый "Камаз" мусора

Волонтеры собрали и вывезли целый Камаз мусора Фото: vk.com/romanenkonikolaj

В Торжке Тверской области волонтеры помогли двум пожилым людям и навели порядок в квартире, где они проживали. Ранее призыв о помощи в соцсети опубликовал волонтер-активист Николай Романенко.

Бабушка и дедушка живут в квартире на пятом этаже в доме в Торжке. По неизвестным причинам в комнатах и на кухне скопились просто горы мусора, завалив даже проход.

- Более 100 человек отозвались на наш призыв помочь слепым бабушке с дедушкой в уборке мусора в квартире, - написал в соцсети Николай Романенко. - По результатам уборки вывезли целый Камаз мусора из квартиры. Теперь берём шефство над бабушкой и дедушкой и будем помогать.