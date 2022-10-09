Жителям Тверской области предлагают окунуться в мир русской усадьбы

Цикл лекций о русских усадьбах пройдет в Тверском императорском дворце
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Тверской императорский дворец приглашает всех желающих на мероприятия проекта "Мир русской усадьбы" (12+). Участников ждет погружение в эпоху дворянского "золотого века" в Тверской губернии.
16 октября вводную лекцию цикла прочитает кандидат искусствоведения, главный научный сотрудник Тверской областной картинной галереи, автор книг по истории Твери Вячеслав Савельев.
Предварительная запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43. Билеты можно приобрести в кассе Тверского императорского дворца