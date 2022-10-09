Игорь Руденя поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Фото: ПТО

9 октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. К ветеранам и работникам отрасли Верхневолжья обратился губернатор Игорь Руденя.

- Ваша продукция, создаваемая ежедневным напряженным трудов, востребована в каждом доме, в каждой семье. Вы вносите неоценимый вклад в повышение качества жизни людей, обеспечиваете продовольственную безопасность нашего региона и всей страны. Тверская область гордится достижениями работников агропромышленного комплекса, настоящими профессионалами своего дела. Уверен, что ваш плодотворный созидательный труд и впредь будет способствовать повышению эффективности работы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Верхневолжья и всей России, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что сегодня в отрасли реализуются крупные инвестиционные проекты, действуют современные высокотехнологичные предприятия, развиваются фермерские хозяйства.

Губернатор выразил слова благодарности работникам и ветеранам отрасли за преданность своему делу, любовь к родной земле, вклад в развитие экономики тверского региона.