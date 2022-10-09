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Происшествия9 октября 2022 6:46

17-летний парень уехал на велосипеде и пропал в Тверской области

Перед отъездом подросток сообщил, что собирается в Москву
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Организованы поиски пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Организованы поиски пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего в Калининском районе следователем СК проводится проверка. Вечером, 8 октября, 17-летний Мирон Макеев уехал кататься на велосипеде из дачного дома в деревне Беседы и пропал. Перед этим парень сообщил, что хочет вернуться в Москву.

До настоящего времени данные о его местонахождении отсутствуют. Сотрудниками Следственного комитета и полиции осуществлен выезд по месту последнего нахождения несовершеннолетнего, проведен осмотр жилища, опрошены родственники. Организованы поиски пропавшего.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Мальчик уехал на велосипеде и пропал Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мальчик уехал на велосипеде и пропал Фото: СУ СК РФ по Тверской области