17-летний парень уехал на велосипеде и пропал в Тверской области

Организованы поиски пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего в Калининском районе следователем СК проводится проверка. Вечером, 8 октября, 17-летний Мирон Макеев уехал кататься на велосипеде из дачного дома в деревне Беседы и пропал. Перед этим парень сообщил, что хочет вернуться в Москву.

До настоящего времени данные о его местонахождении отсутствуют. Сотрудниками Следственного комитета и полиции осуществлен выезд по месту последнего нахождения несовершеннолетнего, проведен осмотр жилища, опрошены родственники. Организованы поиски пропавшего.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.