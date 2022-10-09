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Происшествия9 октября 2022 6:33

У жителя Твери из квартиры украли мобильный телефон

Ущерб составил 18 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Центрального отдела полиции обратился 34-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что из его квартиры был похищен мобильный телефон стоимостью 18 000 рублей.

По данному сигналу на место происшествия выехали оперативники, опросили соседей и свидетелей, изъяли улики и обследовали места возможного сбыта краденого.

Выяснилось, что в день кражи потерпевший выпивал с малознакомым мужчиной. Подозреваемого разыскали. Он сознался в содеянном. Телефон он сдал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.