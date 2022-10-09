В Тверской области открыли доску памяти подполковника Андрея Луцко, погибшего в ходе СВО

В Бологовском районе открыли доску памяти подполковника Андрея Луцко, погибшего в ходе СВО Фото: еженедельник "Новая жизнь"

7 октября в Хотиловской средней школе Бологовского района состоялось открытие доски памяти подполковника Андрея Луцко, погибшего в ходе СВО 22 июля 2022 года.

Памятную доску установили на стене школы, где учился герой. В церемонии открытия приняли участие ученики и учителя школы, родители погибшего, друзья, местные жители и представители властей.

Андрей Александрович Луцко родился 15 апреля 1983 года в Чернигове, закончил Хотиловскую среднюю общеобразовательную школу Бологовского района Тверской области, по месту службы отца. После окончания Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища был направлен на службу в Тверь в полк обеспечения военного процесса при Академии ВКО имени Г.К. Жукова. В последнее время проходил службу в частях, базирующихся в Ставрополе. Дважды принимал участие в военной операции в Сирии, имеет боевые награды.

- Присутствующие почтили память героя и всех погибших ребят минутой молчания, затем возложили цветы к мемориальной доске, - сообщает местная газета "Новая жизнь".