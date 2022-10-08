Пропавший в Твери подросток найден

Подросток нашелся. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
13-летний Матвей, к поискам которого 8 октября подключилась следственно-оперативная группа, найден живым. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.
Напомним, что он ушел из дома 7 октября вечером и на время пропал.
По факту безвестного исчезновения ребёнка Московским межрайонным следственным отделом Твери было организовано проведение доследственной проверки.
Мальчика искали сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтеры.
С Матвеем побеседовал следователь с целью установления всех обстоятельств его пропажи. Однако подробностей о том, где же пропадал подросток, не сообщается.