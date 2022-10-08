В Твери ищут 13-летнего подростка

В Твери пропал подросток.

В Твери пропал 13-летний Матвей Третьяков. Он вчера вечером ушел из дома и не вернулся. Организована проверка следственным управлением СК РФ ПО Тверской области. .

Следственно-оперативная группа опросила родственников подростка. Устанавливаются свидетели и очевидцы. - Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтеры. Криминалистами следственного управления в поисках используется различная криминалистическая техника, оборудование для фото- и видеофиксации. - сообщили подробности в СУ СК РФ по Тверской области.

Всем, кому известно о местонахождении Матвея просьба обратиться в следственное управление по телефону:8-930-179-00-69.