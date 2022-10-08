В Твери отменяются поезда до Крыма

Движение поездов до Крыма приостановлено. Фото: Александр ЖМУЛИН

Из-за взрыва на Крымском мосту временно остановлено движение поездов до Крыма, в том числе тех, что идут через Тверь.

Так, к примеру, отменен пассажирский поезд № 170 «Санкт-Петербург – Симферополь» (идёт через Тверь) и некоторые другие.

Продажа билетов на поезда в Крым также приостановлена.

Подробности - в Телеграм-канале РЖД.

Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), а также по телефону перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» 8-800-775-54-53