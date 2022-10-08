В Твери отменяются поезда до Крыма

Движение поездов до Крыма приостановлено.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Из-за взрыва на Крымском мосту временно остановлено движение поездов до Крыма, в том числе тех, что идут через Тверь.
Так, к примеру, отменен пассажирский поезд № 170 «Санкт-Петербург – Симферополь» (идёт через Тверь) и некоторые другие.
Продажа билетов на поезда в Крым также приостановлена.
Подробности - в Телеграм-канале РЖД.
Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), а также по телефону перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» 8-800-775-54-53