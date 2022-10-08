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Общество8 октября 2022 12:56

В Твери исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Анне Кузьминой

Долгожительницу поздравил губернатор
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Анна Андреевна Кузьмина.

Анна Андреевна Кузьмина.

Фото: ПТО

8 октября исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Анне Андреевне Кузьминой, которая проживает в Твери. Со знаменательной датой труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы встречаете юбилей на родной для Вас тверской земле, которой посвятили столько труда в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. Пример мужества и патриотизма поколения победителей будет всегда служить нам ориентиром в работе по развитию Верхневолжья и всей нашей страны, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Анна Андреевна Кузьмина родилась в деревне Литино Старицкого района. Сегодня проживет в Городе воинской славы Твери.

До Великой Отечественной войны Анна Андреевна работала на Тушинской чулочной фабрике. В войну рыла окопы под Ржевом.