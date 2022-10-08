Поисковики нашли останки солдат Красной Армии на раскопе в Свято-Екатерининском монастыре Твери

Поисковики во время работы на территории монатыря. Фото: VK/Александр Кокшаров

На территории Свято-Екатерининского монастыря в Затверечье в Твери обнаружены останки павших советских солдат времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в соцсети тверской поисковик Андрей Кокшаров.

Выяснилось, что там работали участники тверского поискового объединения "Витязь" и представитель отряда "Тверичи".

Как рассказал руководитель "Витязя" Александр Иванов, на территории монастыря проводились археологические изыскания и археологи сообщили поисковикам об останках солдат.

Поисковикам за три дня на раскопе удалось поднять останки шестерых бойцов Красной Армии.

Подробности читайте на следующей неделе на сайте "КП"-Тверь".

На раскопе в монастыре. Фото: VK/Александр Кокшаров