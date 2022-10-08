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Происшествия8 октября 2022 8:50

Тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Тверской области

Проводится судебная медицинская экспертиза
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Следователем осмотрен горевший дом. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователем осмотрен горевший дом. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по сообщению об обнаружении тела мужчины в горевшем доме в селе Дмитрова Гора. Труп был найден после во время тушения пожара пожара.

Следователем осмотрено место пожара. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

- Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.