В Тверской области 8 октября коронавирусом заразились 96 человек

Количество заболевших за сутки в последнее время снижается, но тем не менее 8 октября госпитализировано 16 человек. Фото: ПТО

По данным на 8 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 96 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние несколько дней отмечен спад заболеваемости.

Всего с начала пандемии ковидом в регионе зафиксировано 177 453 случаев заболевания COVID-19.

171 898 заразившихся излечились от инфекции. За сутки - 310.

16 граждан с ковидом за последние сутки госпитализированы.

2765 человек с начала пандемии скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 304 356, в том числе за последние сутки – 4 113.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.