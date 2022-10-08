В Тверской области нашли труп пропавшего мужчины недалеко от его дома

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа мужчины. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Нелидовском городском округе обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. Он пропал некоторое время назад.

Труп нашли сотрудники полиции и Следственного комитета, когда выехали на место по сигналу об исчезновении этого мужчины. Тело было обнаружено на заросшем поле в 100 метрах от его дома.

- С целью установления точной причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.