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Общество8 октября 2022 8:20

В Тверской области нашли труп пропавшего мужчины недалеко от его дома

Это случилось в Нелидовском округе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа мужчины. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа мужчины. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Нелидовском городском округе обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. Он пропал некоторое время назад.

Труп нашли сотрудники полиции и Следственного комитета, когда выехали на место по сигналу об исчезновении этого мужчины. Тело было обнаружено на заросшем поле в 100 метрах от его дома.

- С целью установления точной причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.