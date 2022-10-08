В Твери в субботу открывается выставка ретро автомобилей

На площади гагарина у ТЦ развернута выставка ретро машин. Фото: VK/Тверской Ретро Клуб

На площади Гагарина в Твери на площадке у ТЦ "Рио" сегодня, 8 октября, с утра выстраиваются ряды ретро машин - это закрытие сезона 2022 года "Тверского Ретро клуба".

В паблике клуба сообщается, что программе, помимо ретро автомобилей и мотоциклов, будет мини-выставка предметов быта и игрушек ушедшей эпохи и ретро-барахолка!

Конечно, будут представлены легендарные, редкие и эксклюзивные автомобили уже ставшие янгтаймерами (так называют в основном символичные машины 70–90-х годов прошлого века в хорошем состоянии).

Продлится выставка до 15:00.

Тверской Ретро клуб приглашает всех.