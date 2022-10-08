В Тверской области мошенники обманули мужчину при помощи девушки и театра

В полицию обратился обманутый мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бежецке 32-летний местный житель лишился 6000 рублей, став жертвой мошенников. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестной ему девушкой для знакомства. Она ответила благосклонно и предложила сходить в театр.

Бежечанин радостно согласился купить билеты на спектакль. Девушка скинула ему ссылку для онлайн-оплаты. Мужчина ввёл данные карты, три цифры с её оборотной стороны, затем на телефон пришёл пароль для подтверждения операции. Через некоторое время с его счёта было списано около 6 000 рублей, а понравившаяся ему девица перестала выходить на связь.

Мужчина понял, что никакого свидания не будет, что его банально надули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские призывают граждан ни открывать ссылки, полученные от посторонних лиц в виде СМС, ММС, электронных писем, сообщений от неизвестных пользователей соцсетей. Не производить никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).