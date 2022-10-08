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Происшествия8 октября 2022 6:33

Трос не помешал вору украсть велосипед из подъезда в Тверской области

Подозреваемый в преступлении уже задержан
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Кради велосипедов - дело не редкое. Тросы часто не помогают, воры просто перекусывают их при помощи специальных инструментов.

Кради велосипедов - дело не редкое. Тросы часто не помогают, воры просто перекусывают их при помощи специальных инструментов.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Конаковском районе у 54-летнего мужчины украли велосипед, который он оставил в подъезде дома. Не помог даже специальный металлический трос, которым велосипед был прикреплен к перилам.

Полицейские сумели оперативно установить подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний житель подмосковного Зеленограда. Он был доставлен в отдел полиции.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что, совершив кражу, продал похищенный велосипед через один из сайтов объявлений.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции продолжают устанавливать, кто приобрел украденный велосипед.