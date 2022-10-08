В 27 деревнях, селах и поселках Тверской области появятся врачебные амбулатории и ФАПы

В Чуприяновке - новая врачебная амбулатория. Фото: ПТО

В поселке Чуприяновка Калининского района открыта новая врачебная амбулатория. Она построена по нацпроекту. Как сообщила пресс-служба областного правительства новые медицинские пункты откроют еще в 27 населенных пунктах.

Врачебные амбулатории появятся в деревне Аввакумово и селе Бурашево Калининского района, поселке Изоплит Конаковского района, селе Ильинское Кимрского района и поселке Южный Нелидовского городского округа.

Фельдшерско-акушерские пункты установят в деревне Луги Андреапольского округа, Фралево Бежецкого района, селе Кемцы Бологовского района, деревне Кузнецово Вышневолоцкого округа, деревне Улин Западнодвинского округа, Ракове Зубцовского района, селе Колталово и поселках Восток и Загородный Калининского района, деревне Леушино Кашинского округа, деревне Устиново и селе Красное Кимрского района, деревне Рачёво Краснохолмского округа, деревнях Гнездово и Язвиха Лихославльского округа, Кривцове Нелидовского округа, деревне Козлы Оленинского округа, деревне Топалки Сандовского района, селе Кой Сонковского района, деревне Бирючёво Спировского округа, Орлове Старицкого района и деревне Ново-Троицкого Торопецкого района.

Губернатор Игорь Руденя одним из приоритетов отрасли здравоохранения в регионе считает обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий.