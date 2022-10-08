В Тверской области волонтерам требуется помощь в поиске хромого пожилого мужчины

Алексей Родионович Шмельков. Фото: VK/ВПСО Сова

В Калининском районе пропал Алексей Родионович Шмельков 1940 года рождения. Дедушка 6 октября в 14:00 ушел из дома в СНТ "Волга" в Каблуковском сельском поселении и до сих пор не вернулся. Возможно, заплутал в лесах. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Об этом сообщили волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда "Сова" . Они призвали неравнодушных граждан, у кого есть возможность, приехать и помочь в поисках дедушки.

Штаб волонтеров будет работать все выходные. Связаться с ними можно по телефону: 8(900)118-72-82.

Описаны и приметы пропавшего пенсионера. Он небольшого роста (170 см). худощавый, глаза серые. Особые приметы - шрамы на плечах, хромает на правую ногу.

Из дома дедушка ушел в клетчатой серо-черной байковой рубашке на молнии, вязаной серой жилетке, темных спортивных штанах и резиновых галошах с мехом.