В Тверской области демобилизованы 23 человека

Мобилизованные будут направлены домой по медицинским показаниям и в связи с учебой Фото: Виталий ТИМКИВ

7 октября в региональном правительстве состоялось заседание комиссии по мобилизации Тверской области. По ее итогам принято решение об отмене мобилизации в отношении 23 человек. В ближайшее время они будут направлены домой по медицинским показаниям и в связи с учебой в высших учебных заведениях.

- В Тверской области работает единая система рассмотрения обращений граждан по вопросам частичной мобилизации, в которой участвуют сотрудники военкоматов, медицинские специалисты, юристы, - отметил губернатор Игорь Руденя. - Каждое обращение рассматривается индивидуально в соответствии с законодательством.

По итогам предоставления в военно-врачебную комиссию (после мобилизационных мероприятий) информации о состоянии здоровья ряду граждан присвоены категории годности "Г" и "Д".

Обращения по поводу мобилизации, которые были рассмотрены комиссией, поступили, в том числе, по номеру 122.