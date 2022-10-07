Мобилизованных в Бологое Тверской области провожали под "Прощание Славянки"

Мобилизованных в Бологое провожали под "Прощание Славянки" Фото: vk.com/bolrayon

Днем, 7 октября, на площади у Дворца спорта в Бологое состоялась торжественная отправка частично мобилизованных Бологовского района. Проводить их пришли родители, жёны, дети и друзья.

Военком провёл перекличку.

- К защитникам обратился глава городского поселения города Бологое Игорь Гаврилов. Он поблагодарил мобилизованных за мужество, честность и активную гражданскую позицию, пожелал выполнить поставленные задачи и возвратиться домой живыми и невредимыми, - сообщает администрация района в соцсети.

Благочинный Бологовского округа, настоятель Свято-Троицкого храма Сергей Желябовский окропил мужчин святой водой и напомнил о Боге.

Под "Прощание Славянки" автобус с мобилизованными отправился на призывной пункт в Тверь, где им предстоит пройти боевую подготовку.