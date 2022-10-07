В Тверской области запланировано расширить овощехранилище и построить два куриных птичников

В регионе реализуют новые проекты в АПК. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве подписаны соглашения о сотрудничестве региона и частных предприятий в реализации проектов в АПК Верхневолжья – модернизации овощехранилища в Лихославльском округе и строительстве двух птичников в Калининском районе.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Реализация проекта в Лихославльском округе позволит увеличить мощности действующего хранилища до 6000 тонн. Уже до конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию склад с мощность хранения до 1300 тонн.

Второе соглашение по птичникам предусматривает строительство двух птичников для разведения кур и производства инкубационных яиц.