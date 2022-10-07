Подсобный рабочий украл у пенсионерки золотое кольцо в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть обратилась 74-летняя жительница Твери и сообщила, что из дачного дома в Калининском районе пропало золотое кольцо. Ущерб составил 18 000 рублей.

Полицейские выяснили, что к женщине приезжали рабочие копать колодец. Через некоторое время после окончания работ заказчица, обеспокоенная отсутствием воды в колодце, повторно позвонила бригадиру. Для устранения недостатков к ней был направлен специалист.

Рабочий пообщался с пенсионеркой и предложил записать свой телефон для связи. Женщина пошла за ручкой, а работник похитил кольцо.

31-летнего гражданина сопредельного государства, подозреваемого в краже, задержали. Похищенное он вернул.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.