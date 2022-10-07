Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость в Тверской области

Водителей в Тверской области проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд пройдет с 7 по 9 октября.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Звоните по телефонам дежурной части: "02" или "102".