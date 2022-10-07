Зрители начали возвращать билеты на концерт Басты в Твери

Баста отменил концерт в Твери Фото: vk.com/basta__tver

Жители Твери начали возвращать билеты на концерт Басты. Рэппер должен был выступить в СК "Юбилейный" 16 октября. Концерт был запланирован в рамках большого гастрольного тура.

Коррективы в программу внесла частичная мобилизация.

Как сообщает "ТИА", в спорткомплексе будет размещен мобилизационный пункт: все спортивные мероприятия и концерты на ближайшее время отменены.

Концерт переносится на неопределенный срок. О новой дате будет сообщено дополнительно в официальной группе концерта. Билеты будут пролонгированы, но желающие могут уже сейчас вернуть деньги.