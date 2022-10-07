В Тверской области в 2022 году 218 семей потратили материнский капитал на строительство

При строительстве дома маткапитал перечисляют в два этапа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области 218 семей с начала 2022 года распорядились материнским капиталом на строительство или реконструкцию своего жилого дома, сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда. Всего на это ПФР перечислил 63,3 млн. рублей.

При строительстве дома маткапитал перечисляют в два этапа. Половина суммы поступает сразу после удовлетворения заявления. Вторая часть - после выполнения основных работ по возведению или реконструкции дома. Если же работы выполняет подрядная организация, средства перечисляются ей напрямую - сразу всей суммой.

"Пристроить к дому нежилое помещение в виде сарая или гаража на средства материнского капитала нельзя, поскольку это не будет улучшением жилищных условий", - напоминают в Тверском отделении ПФР. - "Что касается таких работ, как замена крыши, окон или подведение коммуникаций, то они могут проводиться в рамках реконструкции дома, но только если при этом увеличивается жилая площадь. В таком случае семья сможет использовать материнский капитал".