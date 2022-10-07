В Тверской области пропала женщина в павловопосадском платке

Женщина пропала 6 октября Фото: ВПСО "Сова"

В Тверской области организованы поиски Людмилы Горшковой, 1940 года рождения. Пожилая женщина пропала 6 октября. Она ушла из дома на улице Южной в деревне Прудище, Калининского района.

Пропавшая одета в коричневую куртку, свитер, черные брюки и черные ботильоны, павловопосадский платок и бордовый берет.

Ориентировку опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(904)014-12-34, 8(910)646-34-34 или 102.