Мобилизованный студент-заочник из Твери сдал за один день сразу 6 экзаменов досрочно

Мстислав учится на пятом курсе. Фото: ПТО

Мобилизованный студент-заочник из Твери, 23-летний Мстислав Князев, сдал за один день сразу 6 экзаменов досрочно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Мстислав учится на пятом курсе кафедры бухгалтерского учёта института экономики и управления ТвГУ. Впереди у него ещё один экзамен и защита двух "курсовиков".

"Это первый случай в нашем университете, когда к нам официально обращались по этому поводу. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь ему", – рассказывает заведующая кафедрой бухгалтерского учёта института экономики и управления ТвГУ Елена Грушко. – "Мы уверены¸ что он вместе со своими одногруппниками получит диплом в этом году".

Сам Мстислав говорит, что вся семья переживает за него, но верит в лучшее.