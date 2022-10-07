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Политика7 октября 2022 13:21

Мобилизованный студент-заочник из Твери сдал за один день сразу 6 экзаменов досрочно

Впереди - ещё один экзамен и защита двух курсовых
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Мстислав учится на пятом курсе.

Мстислав учится на пятом курсе.

Фото: ПТО

Мобилизованный студент-заочник из Твери, 23-летний Мстислав Князев, сдал за один день сразу 6 экзаменов досрочно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Мстислав учится на пятом курсе кафедры бухгалтерского учёта института экономики и управления ТвГУ. Впереди у него ещё один экзамен и защита двух "курсовиков".

"Это первый случай в нашем университете, когда к нам официально обращались по этому поводу. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь ему", – рассказывает заведующая кафедрой бухгалтерского учёта института экономики и управления ТвГУ Елена Грушко. – "Мы уверены¸ что он вместе со своими одногруппниками получит диплом в этом году".

Сам Мстислав говорит, что вся семья переживает за него, но верит в лучшее.