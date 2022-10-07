Школьникам Твери провели экскурсию в музей ГИБДД

Школьникам провели экскурсию в музей ГИБДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

7 октября учащихся школы №46 в Твери в музее ГИБДД познакомили с работой Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области и подразделений. Школьникам рассказали о службе ДПС, служебных обязанностях и специфике работы.

В экспозиции музея представлены стенды, которые рассказывают об истории Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России в стране и на территории Тверской области, начиная с 1936 года. Детям показали легендарную "Копейку" и мотоцикл "Урал", советскую форму сотрудников ГАИ и первые образцы водительских удостоверений.

В завершении мероприятия всем ребятам получили световозвращающие элементы.