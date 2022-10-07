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Общество7 октября 2022 11:38

В Тверской области будет работать выездная бригада станции переливания крови

Выезд запланирован в Кувшиново 18 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Требуются доноры второй и четвертой группы крови

Требуются доноры второй и четвертой группы крови

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области сложилась острая потребность крови и ее компонентов. Об этом сигнализирует онлайн-светофор на сайте тверской станции переливания крови.

В учреждении сложилась повышенная потребность в крови второй и четвертой групп (Rh положительный и отрицательный).

Доноров просят запланировать визит на станцию для кроводачи. По области работают выездные бригады. 18 октября специалисты будут принимать в Кувшинове. При себе донорам необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Также, со 2 сентября на станции переливания крови возобновлен прием первичных доноров.