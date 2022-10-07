Поджигателя автомобилей в Твери отправили в колонию

Пироман отправится в колонию по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Заволжского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Москвы. Он признан виновным в поджоге автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что утром, 11 октября 2020 года, во дворе многоквартирного дома №6 по улице Планерной подсудимый из хулиганских побуждений поджег автомобиль BMW X1 xDrive20i Advantage. Огнем уничтожен также стоявший рядом автомобиль ВАЗ-2115.

Общий ущерб составил свыше 2,5 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и на год отправил его в колонию-поселение. Приговор не вступил в законную силу.