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Происшествия7 октября 2022 11:18

Поджигателя автомобилей в Твери отправили в колонию

В заключении он проведет один год
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пироман отправится в колонию по решению суда

Пироман отправится в колонию по решению суда

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Заволжского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Москвы. Он признан виновным в поджоге автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что утром, 11 октября 2020 года, во дворе многоквартирного дома №6 по улице Планерной подсудимый из хулиганских побуждений поджег автомобиль BMW X1 xDrive20i Advantage. Огнем уничтожен также стоявший рядом автомобиль ВАЗ-2115.

Общий ущерб составил свыше 2,5 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и на год отправил его в колонию-поселение. Приговор не вступил в законную силу.